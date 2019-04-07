Семь человек погибли в Турции в результате землетрясения на границе с Ираном - ОБНОВЛЕНО

По меньшей мере семь человек погибли в результате землетрясения в воскресенье на востоке Турции у границы с Ираном.

Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. «После землетрясения в Иране семеро наших граждан погибли в [провинции] Ван.

Среди них четверо детей и трое взрослых», - сказал он в эфире телеканала Haber Turk. По словам Сойлу, еще пять граждан республики получили травмы, они доставлены в больницу.

Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в воскресенье на северо-западе Ирана у границы с Турцией.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 5 км, эпицентр находился в 141 км к западу от города Тебриз (население - около 1,5 млн человек).

А.А.

10.45

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло недалеко от турецко-иранской границы, подземные толчки зафиксированы в 28 км к юго-востоку от города Сарай.

По информации Геологической службы США, очаг природного катаклизма находился на глубине 10 километров.

В середине января радио Sputnik сообщило, что в турецкой провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 6,8. После землетрясения было зафиксировано более тысячи афтершоков.

В результате стихийного бедствия погиб 41 человек, еще более 1500 человек были госпитализированы.

Ria.ru