При наезде грузовика на паломников в Индии погибли 15 человек - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
При наезде грузовика на толпу паломников в индийском штате Мадхья-Прадеш погибли 15 человек.
Как передает 1news.az, об этом сообщает местный NDTV со ссылкой на данные полиции.
Водитель потерял управление на спуске, многотонный грузовик снес несколько ограждений и рухнул на людей. Очевидец рассказал журналистам, что у машины отказали тормоза.
По данным полиции, под колесами и кузовом оказались более 50 человек.
Водитель и владелец грузовика задержаны. Выяснилось, что в колонне шли два грузовика, водители которых не знали дороги и ориентировались по Google Maps. Первая машина остановилась на склоне, а вторая сорвалась вниз.
12:00
По меньшей мере 15 человек погибли, еще 27 получили травмы при наезде грузовика на толпу паломников в индийском Гвалиоре, штат Мадхья-Прадеш.
Как передает 1news.az, об этом агентству Press Trust of India сообщил начальник местной полиции Дхармвир Сингх.
Авария произошла в ночь на воскресенье.
По данным полиции, водитель потерял контроль над грузовиком, который наехал на людей, стоявших и сидевших вдоль дороги, после чего врезался в стену храма.
Состояние нескольких пострадавших оценивается как критическое.