В Китае запустят завод по производству экологичного авиатоплива стоимостью $178 млн

В китайской провинции Хайнань готовится к запуску завод по производству экологически чистого авиационного топлива из пищевых отходов. Мощность предприятия составит до 300 тыс. тонн топлива в год.

Как передает 1news.az со ссылкой на газету «Хайнань жибао», проект реализует компания Hainan Eco Prime на территории портовой промышленно-логистической зоны опережающего развития Янпу, расположенной на северо-западном побережье острова.

Общий объем инвестиций в строительство предприятия составляет 1,2 млрд юаней (более $178 млн), а площадь производственного комплекса достигает 100 тыс. кв. метров.

По данным издания, строительство идет в соответствии с графиком. На объекте уже завершены прокладка подземных трубопроводов и возведение основной инфраструктуры. В настоящее время ведутся отделочные работы и монтаж оборудования.

Ожидается, что до конца 2026 года предприятие пройдет предпусковую проверку безопасности и будет подготовлено к пробной эксплуатации.

Как сообщил заместитель генерального директора холдинга Eco Prime Чжан Чжилун, завод также оснастят установками для производства водорода из легких углеводородов мощностью 2 тыс. нормальных кубометров в час, системой рекуперации серы, резервуарами и погрузочно-разгрузочной инфраструктурой.

По оценкам компании, после ввода предприятия в эксплуатацию сокращение выбросов углекислого газа составит более 400 тыс. тонн в год.