ВСУ атаковали Ленинградскую область России: под ударом оказался дата-центр VK - ВИДЕО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 18 октября начали массированную атаку на Ленинградскую область России. Всю ночь в регионе гремели взрывы.

Как передает 1news.az со ссылкой на lenta.ru, об этом сообщил губернатор области Александр Дрозденко.

"Над регионом уже уничтожили более 100 беспилотников, боевая работа продолжается", - заявил он.

Одной из целей ВСУ стал дата-центр VK. Об этом рассказали в пресс-службе компании. Там уточнили, что на работу сервисов это не повлияло: по данным на 06:00 по московскому времени (07:00 по Баку), пользователям доступны все сервисы компании в штатном режиме.

Кроме того, под ударом оказался и "Петербургский нефтяной терминал". Как сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, на территории предприятия начался пожар, его ликвидируют сотрудники МЧС. Кроме того, возгорания зафиксированы на объектах гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах.

"Жертв нет. Возможны перебои мобильного интернета", - отметил Беглов.

По словам Дрозденко, в районе города Кировск обломки упали на частный дом, во Всеволожске - на многоквартирный дом. Там сейчас также работают сотрудники экстренных служб. О пострадавших не сообщалось.

Аэропорт "Пулково" ограничил прием и выпуск воздушных судов. Службы воздушной гавани укрыли пассажиров и сотрудников в безопасные места.

Правительство Ленинградской области предупредило жителей о возможных перебоях со светом. Там объяснили это тем, что обломки сбитых беспилотников при падении повреждают провода на линиях.