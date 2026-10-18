При взрыве и пожаре на военной базе в Канаде погибли не менее семи человек - ВИДЕО

В результате взрыва и крупного пожара на базе Вооруженных сил Канады Уэнрайт в провинции Альберта погибли по меньшей мере семь человек, десятки получили ранения.

ЧП произошло во время учебных стрельб. По предварительным данным, в ходе учений был поврежден газопровод на территории объекта, что спровоцировало мощный взрыв и последующее возгорание. Ситуацию усугубили сильные порывы ветра в регионе, которые способствовали быстрому распространению огня.

Премьер-министр Канады Марк Карни сообщил о происшествии в социальной сети X, подтвердив наличие пострадавших и серьезный масштаб инцидента. Федеральное правительство поддерживает экстренную связь с руководством провинции Альберта для ликвидации последствий трагедии.