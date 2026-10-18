Очередная волна поддержки со стороны народа Турции: мы вместе с Азербайджаном - ФОТО

В турецком сегменте платформы X пользователи публикуют многочисленные сообщения с хештегом Araplaşmayacağız.

Как сообщает 1news.az, в переводе на русский язык это означает "Мы не будем арабизироваться". Под хештегом пользователи делятся мнениями о тюркской идентичности, культуре и традициях.

В публикациях также звучат послания солидарности с Азербайджаном. Ряд пользователей подчеркивает братские отношения между двумя народами и пишет: "Турецкий народ поддерживает азербайджанский народ".

Некоторые пользователи указывают на общие корни Турции и Азербайджана, а также на культурную близость двух стран.

В рамках этой кампании отдельные пользователи высказываются о различиях между арабской и турецкой культурами и отмечают важность сохранения тюркской идентичности и традиций.