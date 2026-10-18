 Резаи: Иран разработал новый план против США и Израиля | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Резаи: Иран разработал новый план против США и Израиля

Редакция 1news12:45 - Сегодня
Резаи: Иран разработал новый план против США и Израиля

Иран разработал новый план против США и Израиля.

Как сообщает 1news.az, об этом в соцсети Х написал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

«Вооруженные силы Ирана разработали более разрушительный план против новой авантюры, чем во время 12- и 40-дневных войн», — заявил он.

По словам Резаи, заявления США и Израиля, полные угроз, не изменят реальность.

«Новый операционный план Ирана не будет осуществляться по тем правилам, к которым они привыкли», — добавил секретарь иранского Совбеза.

Поделиться:
199

Актуально

Мнение

Сегодня день освобождения Худаферина

Политика

МИД Азербайджана поздравил граждан с Днем восстановления независимости

Политика

Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня восстановления ...

Мнение

Азербайджан празднует День восстановления независимости

В мире

При наезде грузовика на паломников в Индии погибли 15 человек - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

BFMTV: в Париже в ходе протестов арестовали 855 человек — ВИДЕО

Резаи: Иран разработал новый план против США и Израиля

ВСУ атаковали Ленинградскую область России: под ударом оказался дата-центр VK - ВИДЕО

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

В Стамбуле из-за ливней отменили занятия в школах - ВИДЕО

Украина будет усиливать защиту прав ЛГБТ: Зеленский подписал указ

Пресс-секретарь Белого дома уволена после пяти дней работы

Папе Римскому провели операцию по удалению узла в легком - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

При наезде грузовика на паломников в Индии погибли 15 человек - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Сегодня, 13:24

BFMTV: в Париже в ходе протестов арестовали 855 человек — ВИДЕО

Сегодня, 13:10

Резаи: Иран разработал новый план против США и Израиля

Сегодня, 12:45

Очередная волна поддержки со стороны народа Турции: мы вместе с Азербайджаном - ФОТО

Сегодня, 12:20

Профсоюзы Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве

Сегодня, 11:35

ВСУ атаковали Ленинградскую область России: под ударом оказался дата-центр VK - ВИДЕО

Сегодня, 11:15

В парламенте Украины назвали преемника Зеленского

Сегодня, 10:50

При взрыве и пожаре на военной базе в Канаде погибли не менее семи человек - ВИДЕО

Сегодня, 10:30

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут подведены итоги 8-го тура

Сегодня, 10:10

В Китае запустят завод по производству экологичного авиатоплива стоимостью $178 млн

Сегодня, 09:50

МИД Азербайджана поздравил граждан с Днем восстановления независимости

Сегодня, 09:30

Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня восстановления независимости

Сегодня, 09:20

Сегодня день освобождения Худаферина

Сегодня, 09:00

Задержаны 19 человек, пытавшихся устроить инцидент на матче «Карабах» - «Нефтчи»

Сегодня, 01:31

Макрон осудил массовые беспорядки во Франции, задержаны не менее 400 человек

Сегодня, 00:15

Азербайджан празднует День восстановления независимости

Сегодня, 00:00

Вооруженные люди похитили 20 стажеров полиции в Пакистане

17 / 10 / 2026, 23:45

Повысят ли стипендии студентов?

17 / 10 / 2026, 23:25

На дороге Зардаб – Кюрдамир перевернулся грузовик

17 / 10 / 2026, 23:05

Бахчели поздравил Азербайджан с 35-летием восстановления независимости

17 / 10 / 2026, 23:05
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55