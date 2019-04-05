Зияд Самедзаде: «Борьба с «теневой» экономикой дает свои результаты»

Реформы, проведенные в стране в последние годы, особенно в борьбе с «теневой» экономикой, дают свои результаты.

Как сообщает 1news.az, об этом на пленарном заседании парламента в ходе обсуждения госбюджета на 2020 год заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде.

По его словам, эти результаты можно увидеть в налоговых и таможенных поступлениях.

«За первые 9 месяцев 2019 года рост ненефтяного сектора составил 7,6%, а рост налоговых поступлений – 5,7%», - сказал он.

Говоря об увеличении военных расходов, З.Самедзаде отметил, что за последние годы госбюджет Азербайджана многократно увеличился.

«Азербайджан уже обладает очень сильным оборонным потенциалом в регионе и нам нужно его наращивать. Бюджет 2020 года соответствует этим требованиям. Азербайджан должен быть в состоянии укрепить свои оборонные возможности, увеличить свою экономическую мощь и предпринять более смелые шаги для улучшения качества жизни населения», -сказал он.

Следует отметить, что доходы госбюджета Азербайджана на 2020 год прогнозируются в объеме 24 млрд 134,5 млн манатов, расходы – 26 млрд 913,7 млн манатов.

Эльшан Рустамов, Г.Р.