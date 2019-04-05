1news.az
Экономика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Зияд Самедзаде: «Борьба с «теневой» экономикой дает свои результаты»

Сегодня в 13:10 ~ 1 минута на чтение 193
Зияд Самедзаде: «Борьба с «теневой» экономикой дает свои результаты»

Реформы, проведенные в стране в последние годы, особенно в борьбе с «теневой» экономикой, дают свои результаты.

Как сообщает 1news.az, об этом на пленарном заседании парламента в ходе обсуждения госбюджета на 2020 год заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде.

По его словам, эти результаты можно увидеть в налоговых и таможенных поступлениях.

«За первые 9 месяцев 2019 года рост ненефтяного сектора составил 7,6%, а рост налоговых поступлений – 5,7%», - сказал он.

Говоря об увеличении военных расходов, З.Самедзаде отметил, что за последние годы госбюджет Азербайджана многократно увеличился.

«Азербайджан уже обладает очень сильным оборонным потенциалом в регионе и нам нужно его наращивать. Бюджет 2020 года соответствует этим требованиям. Азербайджан должен быть в состоянии укрепить свои оборонные возможности, увеличить свою экономическую мощь и предпринять более смелые шаги для улучшения качества жизни населения», -сказал он.

Следует отметить, что доходы госбюджета Азербайджана на 2020 год прогнозируются в объеме 24 млрд 134,5 млн манатов, расходы – 26 млрд 913,7 млн манатов.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

WhatsApp

193

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Экономика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены