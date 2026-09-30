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SOCAR и Сербия построят электростанцию мощностью 500 МВт

Редакция 1news17:43 - Сегодня
SOCAR и Сербия построят электростанцию мощностью 500 МВт

Сербское государственное энергетическое предприятие EPS («Электропромышленность Сербии»), газовая компания Srbijagas и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписали акционерное соглашение о строительстве парогазовой электростанции комбинированного цикла в городе Ниш.

Как передает Report со ссылкой на Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии, договоренности также предусматривают создание совместного предприятия.

Документ подписали главы EPS и Srbijagas Душан Живкович и Душан Баятович, а также советник президента SOCAR по вопросам развития и портфеля, генеральный директор SOCAR Turkey Эльчин Ибадов.

Согласно соглашению, доли сербских участников в совместном предприятии составят 50%, еще 50% будет принадлежать азербайджанской стороне. Документ определяет права и обязанности сторон, принципы совместного управления, порядок единогласного принятия ключевых решений на подготовительном этапе и условия финансирования проектных работ.

На церемонии подписания министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович отметила, что проект находится на продвинутой стадии подготовки. По ее словам, создание совместного предприятия будет способствовать реализации проекта, имеющего значение для энергетической безопасности Сербии, стабилизации энергосистемы и привлечения инвестиций в южные регионы страны.

«Для реализации столь масштабных и сложных энергетических проектов необходимы стратегические партнерства, основы которых заложили президенты Сербии и Азербайджана Александр Вучич и Ильхам Алиев. Благодаря этому сотрудничеству сегодня мы имеем четкую взаимосвязь трех важнейших систем — международного энергетического партнерства, поставок газа и выработки электроэнергии. . Это хорошая основа для развития проекта, имеющего долгосрочное значение для Сербии, прежде всего в связи с растущим потреблением электроэнергии и необходимостью перехода к более чистым источникам энергии. Газ по сравнению с углем и мазутом таковым и является, выступая в качестве переходного энергоносителя в процессе энергетического перехода», — заявила министр.

В ближайший период основное внимание будет уделено завершению необходимых технических, экономических и проектных исследований. Газовую электростанцию планируется построить в течение ближайших четырех лет.

Гендиректор EPS Душан Живкович сообщил, что уже подготовлено предварительное технико-экономическое обоснование, утвержден Пространственный план города Ниша, подписаны контракты на разработку проектной документации и исследования подключения к передающей сети. Также привлечена проектная организация, началась подготовка полного ТЭО и технической документации.

«Мы уже несколько месяцев активно работаем над проектом с четкой целью — построить высокоэффективную парогазовую электростанцию мощностью 500 МВт», — сказал Живкович.

Глава Srbijagas Душан Баятович отметил, что Азербайджан занимает второе место среди поставщиков природного газа в Сербию после России. По его словам, сотрудничество в сфере электрогенерации является продолжением двустороннего энергетического партнерства.

«Я рад, что мы продвигаемся в реализации этого проекта. На практике уже многое сделано, поэтому у меня нет сомнений в том, что мы построим новую газовую электростанцию», — заявил Баятович.

Эльчин Ибадов подчеркнул, что подписание соглашения стало важным этапом в развитии энергетического сотрудничества между двумя странами.

«Это соглашение позволяет SOCAR и EPS совместно развивать комбинированную парогазовую электростанцию в Нише. Мы вместе подготовим технико-экономическое обоснование с привлечением экспертной команды инженеров. Когда подготовительные работы будут завершены, наша цель — принять совместное инвестиционное решение», — заявил Ибадов.

Накануне подписания соглашения состоялось первое заседание Руководящего комитета проекта. На нем обсуждались дальнейшие шаги и практическая реализация строительства газовой электростанции в Нише. В заседании приняли участие министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии, руководители трех компаний с рабочими командами, а также представители городских властей Ниша.

 

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