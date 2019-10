21-22 октября глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, находившийся с рабочим визитом в Великобритании, принял участие в передаче Hard Talk, транслируемой по телеканалу ВВС.

Как сообщает 1news.az, в данной передаче принимают участие общественно-политические деятели со всего мира, которым приходится отвечать на затруднительные и противоречивые вопросы ведущего по различным темам.

З.Мнацаканян также попал в затруднительное и безвыходное положение перед вопросами ведущего.

Следует отметить, что ведущий передачи Стефен Сакур, назвав Армению «маленьким государством со стратегической значимостью», озвучил фабулу данной передачи следующим образом: «Куда смотрит Армения в политическом плане - на Запад или на Восток?».

Первые вопросы были связаны с «бархатной революцией», произошедшей в Армении в прошлом году.

Ведущий, отметив, что, несмотря на заверения нового правительства Армении о том, что оно работает ради новой страны, скептики, наоборот, утверждают, что в Армении не произошло никаких изменений, задал Мнацаканяну вопрос в данном ключе.

Попавший в затруднительное положение глава МИД Армении из кожи вон лез, чтобы убедить ведущего в том, что существует политическая воля по осуществлению реформ и полной ликвидации коррупции, параллельно посетовав на то, что формирование институционального опыта занимает долгое время.

После вопросов о внутренней политике Армении С.Сакур отметил, что несмотря на то, что ожидаются изменения по поводу нагорно-карабахского вопроса, Армения не продемонстрировала какого-либо нового видения по поводу конфликта.

В свою очередь, З.Мнацаканян, попавший впросак, отметил, что внешняя политика Армении остается неизменной, и это направлено на обеспечение национальной безопасности в стране, чтобы показать, что, якобы, Армения понимает выгоды мира и хочет достичь его.

Поймав на крючок главу МИД Армении по поводу его слов о том, что Армения хочет мира, ведущий неожиданно коснулся известного безответственного заявления Пашиняна о том, что «Карабах это Армения», спросив, можно ли понимать данное заявление в контексте желания мира ("In August, your Prime Minister made a very high-profile statement where he declared in no uncertain way that Karabakh is Armenia. Period. And he wants peace?").

В ответ З.Мнацаканян отметил, что этим премьер-министр Армении пытается сказать, что возможный вариант урегулирования должен быть приемлем для всех сторон.

Продолжив данную тему, ведущий подчеркнул, что заявления Пашиняна противоречат международному праву, а также позиции ООН и других независимых международных организаций, добавив, что на фоне призывов о «миацуме» (присоединение Карабаха к Армении) во время войны в 80-е 90-е годы прошлого века, трудно принять их в качестве жеста мира.

Попавший в затруднительное положение Мнацаканян сморозил чушь, отметив, что Нагорный Карабах является важным вопросом повестки дня как Армении, так и всего панармянства.

На заявление главы МИД Армении о том, что в Нагорном Карабахе живут его соотечественники, ведущий, отметив, что проживание армян в Нагорном Карабахе не вызывает вопросов, подчеркнул, что данные территории не принадлежат Армении ("that territory is not Armenian").

Ссылаясь на позицию главы МИД РФ Сергея Лаврова по данному вопросу (его цитата: «Делают стороны заявления достаточно серьезные, в том числе звучали слова, что «Карабах — это Армения». Так же, как из Тираны премьер-министр Албании заявлял, что Косово – это Албания. Это, конечно, не помогает создавать атмосферу для возобновления политического процесса»), ведущий отметил, что даже самый близкий партнер Армении считает неприемлемым данное заявление.

Несмотря на то, что З.Мнацаканяна, пытавшегося защищать Пашиняна, все больше «засасывала трясина» безвыходности, ведущий передачи не дал ему перевести дух.

Также отметив, что за последние несколько лет армия Армении сделала ряд серьезных нарушений, ведущий спросил, готов ли официальный Ереван к миру, признавшись в данных нарушениях.

В ответ на это З.Мнацаканян, как это было нетрудно предсказать, связал это, якобы, с попыткой защитить армянское население в Нагорном Карабахе и обвинил Азербайджан в возобновлении военного противостояния в апреле 2016 года.

В завершение можно отметить, что данная передача полностью раскрыла всю суть армянской политики, основанной на безостановочной лжи и попытке ввести в заблуждение мировое сообщество.

В Армении устоялось такое мнение, что на Западе никому не интересен данный конфликт, и никто не будет задавать «многострадальной» Армении такие затруднительные вопросы.

А на деле, одна такая передача ясно продемонстрировала, насколько шаткая и недальновидная политика у Армении. Также следует добавить, что, как видно из противоречивых заявлений главы МИД Армении, официальный Ереван все еще ищет поводы, чтобы уклониться от переговорного процесса.

Но самое главное, в данной передаче З.Мнацаканян стал конкретной «боксерской грушей», которую нокаутировал ведущий программы С.Сакур.

1news.az