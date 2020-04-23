Звезды азербайджанской эстрады в проекте AZAL «Biz birlikdə qalib gələcəyik» - ВИДЕО

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Национальный авиаперевозчик Азербайджана вновь подчеркивает важность соблюдения карантина во время пандемии COVID-19.

AZAL в рамках кампании, направленной на борьбу с распространением коронавируса в стране, подготовил ролик с участием известных азербайджанских исполнителей.

В проекте «Biz birlikdə qalib gələcəyik» (Вместе мы победим) приняли участие Айгюн Кязимова, Тунзаля Агаева, Манана Джапаридзе, Ламия Керимова, Самира Эфенди, Джамиля Гашимова, Мила Майл, Аббас Багиров, Эльвин Новрузов и другие.

Все участники проекта – как музыканты, так и певцы исполнили свои отрывки из песни, находясь у себя дома, что получилось в итоге, смотрите в нижеприведенном видео.

Ф.В, Г.Р.