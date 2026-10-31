Rain fell in most regions, snow fell in Shahdag — ACTUAL WEATHER
As 1news.az reports, citing the National Hydrometeorological Service, as of October 31, rain fell at times across most of the country's territory, and thunderstorms were observed.
On Shahdag, snow fell at times.
Amount of precipitation
The amount of precipitation was 10 mm in Dashkesan and Lerik, 9 mm in Bilasuvar and Oghuz, 8 mm in Gadabay and Shamakhi, 7 mm in Gobustan, Gabala and Astara, 6 mm in Shahbuz, Terter and Kurdamir, 5 mm in Barda, Shamkir, Zardab and Agstafa, 4 mm in Ganja, Neftchala and Imishli, 3 mm in Sheki, Yevlakh, Tovuz, Sarybash (Gakh), Zagatala, Lankaran, Agdam, Goranboy and Goygol, 2 mm in Goychay, Mingachevir, Sabirabad, Salyan, Khizi, Sadarak, Khinalig, Griz, Yardimli and Goychay, and up to 1 mm in Balakan, Ismayilli, Beylagan, Jalilabad, Naftalan, Nakhchivan, Sharur, Ordubad, Julfa, Shabran, Jabrayil, Fuzuli, Kalbajar, Zangilan, as well as in Baku and on the Absheron Peninsula.
In Gubadly, Lachin, Shusha, Khankendi and Khojaly, rain also fell at times.
In Dashkesan, Ordubad, Goygol, Shamkir, Balakan, Gakh (Sarybash), Zagatala, Gusar, Sheki, Gabala, Shamakhi, Gobustan, Goychay and Lerik, fog was observed, with visibility limited to 500 meters.