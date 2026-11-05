 Ilham Aliyev awards media representatives | 1news.az
Azərbaycanca
President's Diary

Ilham Aliyev awards media representatives

1news Staff16:05 - Today
Read in other languages:Русский
Ilham Aliyev awards media representatives

President Ilham Aliyev has signed an order on awarding media representatives on the occasion of the 100th anniversary of Azerbaijani Radio and the professional holiday of television and radio workers of Azerbaijan.

The text of the order has been published on the official website of the President of the Republic of Azerbaijan.

Awarded the Honorary Diploma of the President of the Republic of Azerbaijan:

Aghayev Ganbar Museyib oglu

Aliyarzade Rahib Kamal oglu

Aliyeva Nigar Ali gizi

Huseynov Murad Mahammad oglu

Huseynova Chimnaz Habib gizi

Guliyeva Nigar Sabir gizi

Awarded the Order of “Labor” of the 2nd degree:

Aliyev Aydin Huseyn oglu

Muzaffarli Azad Muzaffar oglu

Zohrabova Maryam Abbas Gulu gizi

Awarded the Order of “Labor” of the 3rd degree:

Abdullayev Azer Sadulla oglu

Eminbeyli Shakir Vafa oglu

Eyvazova Aida Mammadshah gizi

Khalilova Sevinj Ibrahim gizi

Islam-zade Naila Khunbat gizi

Gadirzade Leyla Salam gizi

Guliyeva Arzu Telman gizi

Novruzov Faig Sattar oglu

Ramazanov Mubariz Fazil oglu

Sadigov Orkhan Fikret oglu

Awarded the “Taraggi” Medal:

Abdullayev Hasan Najafgulu oglu

Abushev Huseyn Rauf oglu

Aghamirov Vasif Alp oglu

Allahverdiyeva Lala Abbas gizi

Allahyarova Ziya Galamali oglu

Aslanova Billura Aslan gizi

Babayev Zamig Esmiran oglu

Babayev Zaur Eyvaz oglu

Babayeva Tahmina Adil gizi

Bagirov Kazim Rasim oglu

Jabarov Fuad Shamil oglu

Javadov Rovshan Novruz oglu

Dadashov Tural Siyavush oglu

Dementyeva Viktoria Sergeyevna

Eynullayeva Sudaba Jahangir gizi

Abilova Khayala Aliagha gizi

Adilova Jala Elsever gizi

Efendiyeva Afag Vasif gizi

Alibeyli Elchin Vidadi oglu

Aliverdiyeva Matanat Mejnun gizi

Aliyev Javid Gabil oglu

Aliyev Elman Yusubali oglu

Aliyev Elshad Khalid oglu

Aliyev Elshan Hasan oglu

Aliyev Siyavush Aghamehdi oglu

Aliyev Teymur Hafiz oglu

Aliyev Tural Amir oglu

Hajiyev Ali Aflan oglu

Hasanli Jeyhun Eyvaz oglu

Hasanov Ismail Firudin oglu

Huseynov Emin Tofig oglu

Huseynov Aliheydar Shahbaz oglu

Khalilov Fakhri Vagif oglu

Iskenderova Vafa Zahid gizi

Ismailov Shahin Bayramali oglu

Ismailova Marina Yusif gizi

Ismailova Parvin Suleyman gizi

Gafarov Farrukh Alihuseyn oglu

Garayev Azera Eyyub oglu

Gasimova Parvana Nadir gizi

Ganbarov Ilham Barkhudar oglu

Guliyeva Jala Sabir gizi

Gurbanov Ibrahim Vilayat oglu

Mehdiyeva Mahabbat Rahman gizi

Mammadova Arzu Mohubbat gizi

Mammadova Banovsha Khudaverdi gizi

Mammadova Khayala Gulali gizi

Mirzoyeva Dilshad Tahir gizi

Muradova Gulnar Haji gizi

Nadirov Aghali Ramiz oglu

Nasibova Almaz Mahmud gizi

Nasirov Emil Nasir oglu

Piriyeva Ayten Sadagat gizi

Rasulova Ilhama Logman gizi

Seyidova Sabina Islam gizi

Sultan Ruslan Sultan oglu

Shirinova Gulyaz Musa gizi

Taghiyev Yashar Tahir oglu

Tanriverdi Huseyn Ismail oglu

Zeynalov Ilham Adil oglu.

Share:
315

In focus

President's Diary

Ilham Aliyev addresses participants of international event on innovation in governance

President's Diary

Aliyev signs decree creating Zangilan Agropark

President's Diary

Ilham Aliyev awards media representatives

Opinion

Armenia on the path to autocracy: the opposition is being arrested, Europe turns a blind eye

President's Diary

Aliyev signs decree creating Zangilan Agropark

Ilham Aliyev awards media representatives

Ilham Aliyev addresses participants of international event on innovation in governance

Recep Tayyip Erdoğan: I take great pleasure in conveying my most sincere wishes to President Ilham Aliyev - VİDEO

Editor's Choice

"Yukselish," a career ladder of national scale: how Azerbaijan turned the search for managers into a national technology

What is the price of money? Why Azerbaijan’s Ministry of Finance disagrees with the market

The invincible Infantino holds his ground: how Baku and Tashkent confirmed our forecast of a split in UEFA and the AFC

Yelo Bank overtakes Unibank and tops Azerbaijan's Central Bank complaint index again

Less oil, more money: what the war in the Gulf means for SOCAR and the global oil industry

News for you

Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva view the AIREX 2026 exhibition - PHOTO

Ilham Aliyev expresses condolences to the King of Spain

Pakistan's president congratulates his Azerbaijani counterpart on Victory Day

Recep Tayyip Erdoğan: I take great pleasure in conveying my most sincere wishes to President Ilham Aliyev - VİDEO

Latest news

Aliyev signs decree creating Zangilan Agropark

Today, 16:29

Finland sentences Azerbaijani citizen in cable sabotage case

Today, 16:25

Ilham Aliyev awards media representatives

Today, 16:05

Smart watches in Azerbaijan to be equated with mobile devices and subject to excise tax

Today, 15:50

Armenia on the path to autocracy: the opposition is being arrested, Europe turns a blind eye

Today, 15:20

Italian foreign minister to visit Azerbaijan

Today, 15:10

Cristiano Ronaldo announces the end of his career with the Portuguese national team - VIDEO

Today, 15:05

Photo exhibition “Revival of Karabakh: The Story of Azerbaijan’s Renaissance” on display in Baku Metro

Today, 14:52

Armenia's foreign minister believes Democrats in the U.S. are also interested in TRIPP

Today, 14:30

Russia to supply Iran with 90 missile launchers

Today, 14:20

Houthis demand $51 billion from Saudi Arabia

Today, 14:05

Passenger plane lands at military base in France over bomb threat

Today, 13:50

Armenia has exhausted its interests regarding the CSTO — prime minister

Today, 13:40

Pashinyan: Armenia is not preparing to leave the EAEU, but is creating an alternative

Today, 13:35

Why the fate of Russia’s seat in the Organization of Turkic States cannot be decided without Baku

Today, 13:33

Erdogan reveals plans to visit Azerbaijan

Today, 13:30

Yerevan counts on a "healing" of relations with Moscow

Today, 13:25

Azerbaijan plans to introduce hourly pay

Today, 13:05

Sugary carbonated and mineral drinks to become excisable goods in Azerbaijan

Today, 13:00

Pashinyan plans to visit Turkey

Today, 12:55
All news