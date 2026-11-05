Ilham Aliyev awards media representatives
President Ilham Aliyev has signed an order on awarding media representatives on the occasion of the 100th anniversary of Azerbaijani Radio and the professional holiday of television and radio workers of Azerbaijan.
The text of the order has been published on the official website of the President of the Republic of Azerbaijan.
Awarded the Honorary Diploma of the President of the Republic of Azerbaijan:
Aghayev Ganbar Museyib oglu
Aliyarzade Rahib Kamal oglu
Aliyeva Nigar Ali gizi
Huseynov Murad Mahammad oglu
Huseynova Chimnaz Habib gizi
Guliyeva Nigar Sabir gizi
Awarded the Order of “Labor” of the 2nd degree:
Aliyev Aydin Huseyn oglu
Muzaffarli Azad Muzaffar oglu
Zohrabova Maryam Abbas Gulu gizi
Awarded the Order of “Labor” of the 3rd degree:
Abdullayev Azer Sadulla oglu
Eminbeyli Shakir Vafa oglu
Eyvazova Aida Mammadshah gizi
Khalilova Sevinj Ibrahim gizi
Islam-zade Naila Khunbat gizi
Gadirzade Leyla Salam gizi
Guliyeva Arzu Telman gizi
Novruzov Faig Sattar oglu
Ramazanov Mubariz Fazil oglu
Sadigov Orkhan Fikret oglu
Awarded the “Taraggi” Medal:
Abdullayev Hasan Najafgulu oglu
Abushev Huseyn Rauf oglu
Aghamirov Vasif Alp oglu
Allahverdiyeva Lala Abbas gizi
Allahyarova Ziya Galamali oglu
Aslanova Billura Aslan gizi
Babayev Zamig Esmiran oglu
Babayev Zaur Eyvaz oglu
Babayeva Tahmina Adil gizi
Bagirov Kazim Rasim oglu
Jabarov Fuad Shamil oglu
Javadov Rovshan Novruz oglu
Dadashov Tural Siyavush oglu
Dementyeva Viktoria Sergeyevna
Eynullayeva Sudaba Jahangir gizi
Abilova Khayala Aliagha gizi
Adilova Jala Elsever gizi
Efendiyeva Afag Vasif gizi
Alibeyli Elchin Vidadi oglu
Aliverdiyeva Matanat Mejnun gizi
Aliyev Javid Gabil oglu
Aliyev Elman Yusubali oglu
Aliyev Elshad Khalid oglu
Aliyev Elshan Hasan oglu
Aliyev Siyavush Aghamehdi oglu
Aliyev Teymur Hafiz oglu
Aliyev Tural Amir oglu
Hajiyev Ali Aflan oglu
Hasanli Jeyhun Eyvaz oglu
Hasanov Ismail Firudin oglu
Huseynov Emin Tofig oglu
Huseynov Aliheydar Shahbaz oglu
Khalilov Fakhri Vagif oglu
Iskenderova Vafa Zahid gizi
Ismailov Shahin Bayramali oglu
Ismailova Marina Yusif gizi
Ismailova Parvin Suleyman gizi
Gafarov Farrukh Alihuseyn oglu
Garayev Azera Eyyub oglu
Gasimova Parvana Nadir gizi
Ganbarov Ilham Barkhudar oglu
Guliyeva Jala Sabir gizi
Gurbanov Ibrahim Vilayat oglu
Mehdiyeva Mahabbat Rahman gizi
Mammadova Arzu Mohubbat gizi
Mammadova Banovsha Khudaverdi gizi
Mammadova Khayala Gulali gizi
Mirzoyeva Dilshad Tahir gizi
Muradova Gulnar Haji gizi
Nadirov Aghali Ramiz oglu
Nasibova Almaz Mahmud gizi
Nasirov Emil Nasir oglu
Piriyeva Ayten Sadagat gizi
Rasulova Ilhama Logman gizi
Seyidova Sabina Islam gizi
Sultan Ruslan Sultan oglu
Shirinova Gulyaz Musa gizi
Taghiyev Yashar Tahir oglu
Tanriverdi Huseyn Ismail oglu
Zeynalov Ilham Adil oglu.