Нападки в период COP29: Причины неудачи кампании по очернению Азербайджана

Азербайджан успешно провел масштабное мероприятие - 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), как и другие международные мероприятия.

Однако, как, впрочем, и всегда, в отношении нашей страны применялись двойные стандарты. Так, еще до начала климатической конференции западные организации, медиаструктуры, агенты влияния организовали предвзятую информационную кампанию против Азербайджана. Те, кто называет себя «демократами», «защитниками экологии», вновь открыто продемонстрировали свою предвзятость в отношении нашей страны, принимающей самое важное мероприятие в борьбе с изменением климата - CОР29.

В результате дальновидной политики Президента Ильхама Алиева Азербайджан, противостоя этим нападкам, предпринял соответствующие шаги для доведения истины до международного сообщества. Разоблачая предвзятую кампанию, руководство страны укрепило успех Азербайджана как страны - хозяйки международных мероприятий и его растущий авторитет на мировой арене.

Интересно, что стоит за этими двойными стандартами, нападками, предвзятостью в отношении Азербайджана? Чего хотели добиться западные круги, проводившие клеветническую кампанию против Азербайджанского государства?

В беседе с 1news.аz член Правления Азербайджанского национального форума НПО Заур Ибрагимли отметил, что опыт Азербайджана в проведении CОР29 войдет в историю как один из самых успешных примеров.

«76 000 человек зарегистрировались для участия в СОР29, что является рекордом в практике COP. Все участники, в том числе партнерские структуры и международные неправительственные организации, особо отмечают высокий уровень организации мероприятия в Азербайджане. Логистика, внедрение инноваций, прием и размещение гостей, обеспечение функциональных возможностей были на самом высоком уровне. Недовольств или вопросов не возникало. Сам этот факт можно расценить как большой успех Азербайджана. Страна успешно провела самое крупное мероприятие периода независимости, в то же время COP29 запомнится как самая инклюзивная конференция», - сказал он.

Заур Ибрагимли добавил, что Азербайджан добился широкого участия Глобального Юга, островных государств, Африканского континента, стран Карибского бассейна, государств Юго-Восточной Азии в климатической конференции: «Азербайджан также поддержал широкую представленность климатического сообщества, гражданского общества и международных организаций. Азербайджанское государство сделало все возможное, чтобы голоса и требования островных стран и народов Глобального Юга звучали громче.

Кроме того, Азербайджан добился открытого и прозрачного обсуждения проблем, связанных с климатом, сформировав амбициозную повестку дня в рамках проведения мероприятия. Ни на одном мероприятии COP проблемы климата не обсуждались так открыто и широко. Основная причина этого заключалась в более широкой представленности Глобального Юга, в том числе гражданского общества. Оставаясь верной своей основной миссии, Азербайджанская Республика предоставила масштабную платформу для эффективного общения между Глобальным Югом и Глобальным Севером».

З.Ибрагимли также отметил, что, несмотря на все упомянутые выше преимущества и успехи, ряд международных неправительственных и правозащитных организаций, выступая с предвзятой позиции, выдвигают необоснованные претензии.

«Их целью должны быть ведущие западные страны, препятствующие достижению финансовых целей в вопросах климата и пренебрегающие желаниями и требованиями Глобального Юга. Но эти организации нацелились на такие страны, как Азербайджан, который способствует справедливому климатическому переходу. Это демонстрирует, что они не придерживаются своих климатических программ и обещаний. Государства, некогда разбогатевшие и построившие передовую промышленность за счет эксплуатации окружающей среды, теперь отказываются платить пусть и незначительную компенсацию за экстремальное загрязнение природы. Страны Глобального Юга заявляют, что это не подарок, а мизерная компенсация за ущерб, нанесенный ведущими странами. Переговоры в Баку показали, что развитые государства не желают платить даже эту скудную компенсацию.

По сути, именно такое поведение, то есть, предательство климатических целей, должно быть целью критики. Но мы видим, что на Баку пытаются оказать политическое давление, используя СОР29. Это происходит не в первый раз. Подобные атаки наблюдались и во время проведения в Азербайджане других важных мероприятий. Однако СОР29 является мероприятием планетарного значения, поэтому и масштабы этих атак, и круг участников были шире.

Безусловно, в этом прослеживаются и политические цели, и элементы геополитической конкуренции. Проведя это мероприятие, Азербайджан продемонстрировал свое влияние на международные отношения, показал потенциал для проведения независимой внешней политики. Это не устраивает некоторые страны, имеющие свои интересы на Южном Кавказе. Они считают независимую политику Азербайджана угрозой своим геополитическим амбициям и используют все возможные средства для ослабления позиций Азербайджанского государства. Ну а указанные «неправительственные организации» защищают интересы этих кругов.

В то же время примечательна явная задействованность армянской диаспоры и лоббистского влияния. Они всеми силами пытаются дискредитировать COP29. Некоторые лица, которых вполне можно назвать «экоаферистами», такие как Грета Тунберг, открыто выполняют политический заказ. Но все их попытки тщетны.

Благодаря усилиям Азербайджана CОР29 вошла в историю как одно из самых важных мероприятий высокого уровня, способствующих климатическому движению и климатической солидарности. И эту климатическую конференцию всегда будут вспоминать с уважением», - заявил З.Ибрагимли.