Ильхам Алиев поздравил Председателя Президиума Боснии и Герцеговины
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное послание Председателю Президиума Боснии и Герцеговины Жельке Цвиянович по случаю национального праздника этой страны.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
В послании говорится: «Уважаемая госпожа Председатель!
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Боснии и Герцеговины, передаю наилучшие пожелания.
Уровень отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной вызывает удовлетворение.
С хорошими впечатлениями вспоминаю свою встречу с Вами в рамках проведенной в Баку COP29.
Верю, что мы и впредь будем успешно продолжать наши совместные усилия на пути дальнейшего укрепления наших межгосударственных отношений и расширения сотрудничества.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Боснии и Герцеговины – постоянного благополучия и процветания».