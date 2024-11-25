Азербайджанские и иранские спецназовцы проводят совместные учения «Араз-2024» - ФОТО

Вблизи населенного пункта Асландуз иранской провинции Ардебиль проводятся совместные тактические учения «Араз-2024» с участием спецназа Сухопутных войск Азербайджанской армии и Сухопутных войск Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Об этом 1news.az сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Перед учениями на командно-штабном совещании с участием высокопоставленных членов делегаций обеих стран была определена последовательность выполнения этапов и эпизодов учений, дана информация о правилах безопасности.

Затем состоялась церемония открытия совместных тактических учений «Араз-2024». После завершения церемонии военнослужащие ознакомились с территорией проведения учений.