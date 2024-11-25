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В клубе величайших! Макс Ферстаппен вписал свое имя в историю Формулы-1

Теймур Максутов15:26 - 25 / 11 / 2024
В клубе величайших! Макс Ферстаппен вписал свое имя в историю Формулы-1

Макс Ферстаппен официально вошел в число величайших пилотов в истории Формулы-1.

В воскресенье он оформил титул четырехкратного чемпиона мира. В Лас-Вегасе он финишировал пятым, но этого оказалось достаточно, чтобы оформить четвертый подряд титул.

В истории «королевских гонок» было только 5 гонщиков, которые выиграли чемпионат четыре или более раз. Макс Ферстаппен стал шестым. Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон выиграли чемпионат мира по 7 раз, Хуан Мануэль Фанхио – 5 раз, Ален Прост и Себастьян Феттель – по 4 раза.

Четвертое чемпионство далось Ферстаппену очень тяжело. Но именно продолжающийся сезон показал все мастерство нидерландского пилота. Хотя началось все более чем успешно. «Ред Булл» уверенно опережал остальные команды, а Ферстаппен победил в 7 гонках из первых 10. Но в следующих 10 Гран-при он не одержал ни одной победы. Команду начало резко штормить. «Макларен» и «Ферарри» было явно быстрее и стабильнее. Но Ферстаппен извлекал максимум в каждой гонке, не давая соперникам отыграть преимущество. Дождливое Гран-при Бразилии, где Макс показал свое мастерство, одержав победу, предрешило исход сезона.

Сам пилот «Ред Булл» откровенно признал, что решающим моментом сезона-2024 стал дождь на Гран-при Бразилии.

«Сейчас, оглядываясь назад, я очень рад, что тогда в Бразилии пошёл дождь. Я подумал тогда: большое спасибо! Это перевернуло ход чемпионата и, по сути, решило его: вот и всё».

Вряд ли «Ред Булл» сможет выиграть Кубок Конструкторов. В оставшихся двух гонках «Макларен» и «Феррари» оспорят трофей. Интересно, что два титула Ферстаппена были добыты в сезоны, когда команда не брала Кубок Конструкторов. Это еще раз показывает класс пилота. Да и достаточно взглянуть на результаты его напарника Серхио ПересА, который вчистую провалил сезоне. Перес ни разу не смог выиграть гонку или взять поул и лишь 4 раз поднялся на подиум.

«Я никогда не думал, что смогу стать четырехкратным чемпионом мира, но рад и очень горжусь этим достижением. В свое время я был рад просто выступать в Формуле 1, мечтал о потенциальных победах и финише на подиуме – обо всех обычных вещах, которых сложно достигнуть. В итоге получилась такая серия – на протяжении нескольких лет мы не переставали стараться. И теперь я стою здесь в статусе четырехкратного чемпиона мира – просто невероятно!», - сказал Макс Ферстаппен после гонки в Лас-Вегасе.

Сейчас многие задаются вопросом, сколько еще чемпионских титулов завоюет Макс Ферстаппен? Очевидно, что следующий сезон станет для «Ред Булл» очень тяжелым. Еще в начале сезона «Ред Булл» обладал бесспорно быстрейшей машиной, но теперь никакого запаса уже нет. «Макларен» и «Феррари» быстрее на большинстве трасс. Команду также покинули ряд важных фигур. Конструктор машин Формулы-1 в «Ред Булл» Эдриан Ньюи после 19 лет работы покинул свой пост. Уходят также спортивный директор Джонатан Уитли и главный гоночный стратег Уилл Кортни. Проблемой для команды остается и Серхио Перес, у которого очень выгодные спонсоры. Но бороться с ним за Кубок Конструкторов невозможно. «Ред Булл», как и Макса Ферстаппена, ждет сложный 2025 год. А пока он и команда могут насладиться очередным чемпионством.

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