Гурбан Гурбанов не хочет говорить о сборной и Фернанду Сантуше – ВИДЕО

Главный тренер агдамского «Карабаха» и член Исполкома АФФА Гурбан Гурбанов не хочет отвечать на вопросы о сборной Азербайджана по футболу и главном тренере национальной команды.

Такую позицию он высказал на пресс-конференции после матча премьер-лиги «Карабах» - «Сабаила» (3:0).

«Для меня тяжелее всего говорить о сборной. В сборной работает мой коллега. Я также являюсь членом Исполкома АФФА. В сборной мои игроки. Я не делю футболистов сборной по клубной принадлежности. Все они игроки национальной команды. Не хочу комментировать игру сборной. Порой любая команда терпит поражения с крупным счетом. Мы должны поддерживать своих футболистов и сборной. Я все понимаю и принимаю любые мысли. С моей стороны было бы неэтично выражать какую-то позицию. Я хотел бы попросить больше не задавать мне вопросы по поводу главного тренера сборной и этой должности. У каждой структуры есть свои руководители. Я сейчас в «Карабахе» и мои цели и задачи связаны с этой командой. У меня нет других мыслей», - сказал Гурбан Гурбанов.

Напомним, что Гурбан Гурбанов является членом Исполкома АФФА, но по собственному желание не принимал участие в заседании комитета, на котором была утверждена кандидатура Фернанду Сантуша в качестве главного тренера сборной.