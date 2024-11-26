Хикмет Гаджиев: Politico продолжает распространять дезинформацию вместо извинений

Газета Politico продолжает распространять дезинформацию об Азербайджане вместо того, чтобы извиниться и опровергнуть фейковую статью.

Как сообщает Report, об этом помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента АР Хикмет Гаджиев написал на своей странице в соцсети Х.

По его словам, целью подобной дезинформации является введение в заблуждение европейской и мировой общественности.

«Между тем, в той же статье Politico есть ссылка на азербайджанские СМИ, где приводятся официальные статистические данные - Азербайджан импортировал 141,6 млн кубометров газа из России в этом году. Данные, на которые ссылаются авторы, это информация об операциях по свопу, а не импорте. Такие сезонные обмены происходят между соседними государствами, и это нормально. Сожалею, что в статье не проводится различие между свопом и импортом», - написал Гаджиев.

Он также привел цитату представителя Европейской комиссии по вопросам энергетики Тима Макфи о том, что Южный газовый коридор, который транспортирует азербайджанский газ в ЕС, связан лишь с азербайджанскими месторождениями и не интегрирован с широкой национальной газотранспортной сетью.