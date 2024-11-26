Вашингтон может передать Анкаре истребители F-35

Вашингтон может передать Анкаре истребители пятого поколения F-35.

Как передают турецкие СМИ, об этом заявил глава Минобороны Турции Яшар Гюлер.

По его словам, турецкая сторона вновь направила США запрос на получение непоставленных ей истребителей F-35.

"У нас в США есть шесть самолетов F-35. Теперь, когда они увидели, что мы делаем турецкий истребитель пятого поколения KAAN, их настрой изменился. Говорят, что могут передать самолеты. Мы повторно направили им предложение о приобретении F-35", - заявил Я.Гюлер.

Напомним, что в 2018 году Конгресс США заморозил поставки Турции истребителей пятого поколения F-35 из-за намерения Анкары купить российские зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф".