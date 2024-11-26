НАТО стремится получить доступ к Каспию – глава ФСБ

НАТО стремится расширить боевые возможности в Черном море и получить доступ к Каспию, альянс ускоренными темпами внедряется в регионы Арктики и Балтики.

Об этом, как передает РИА Новости, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.

Как констатировал Бортников, военная угроза со стороны НАТО неуклонно возрастает.

«Альянс закрепляется на границах Союзного государства России и Беларуси, ускоренными темпами внедряется в Арктический и Балтийский регионы, стремится расширить боевые, разведывательные и логистические возможности в Черном море, изыскивает способы получения доступа к Каспию», – отметил директор ФСБ.

Он также добавил, что под благовидным предлогом противодействия неким «биологическим угрозам» сеть американских лабораторий на деле реализует программы создания биологического оружия избирательного действия.

Отметим, что 26 ноября в Москве проходит совещание глав органов безопасности и разведслужб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности. Участники обсуждают итоги совместной работы, задачи и приоритеты дальнейшего взаимодействия спецслужб стран СНГ на ближайшую перспективу.