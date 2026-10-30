Али Асадов: развитие связей с Грузией является приоритетом внешней политики Азербайджана

Развитие связей с Грузией является одним из приоритетов внешней политики Азербайджана.

Народы Азербайджана и Грузии веками жили в условиях дружбы и добрососедства.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на 11-м заседании азербайджано-грузинской совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Премьер-министр отметил, что за прошедший период стратегическое партнерство между двумя странами вышло на качественно новый этап.

По его словам, динамика политического диалога на высоком уровне играет ведущую роль в укреплении сотрудничества: «Особую роль сыграли государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию в апреле и визит премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Азербайджан в мае в рамках WUF13. Эти визиты еще раз подтвердили стратегический характер наших отношений и придали дополнительный импульс углублению сотрудничества. Мы всегда поддерживали друг друга в рамках международных организаций, особенно в вопросах территориальной целостности и суверенитета», – подчеркнул Али Асадов.