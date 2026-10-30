Генеральный директор Nar провёл тренинг по цифровым технологиям - ФОТО

Мобильный оператор Nar, предлагающий выгодные услуги связи, в рамках долгосрочного сотрудничества с Центром инклюзивного развития и творчества DOST организовал тренинг на тему «Как устроен цифровой мир: как работает интернет?» для бенефициаров Центра и участников программы «Волонтёр DOST».

Тренинг провёл генеральный директор Nar Озгюр Генч. Участники подробнее познакомились с тем, как работает интернет, и узнали о возможностях, которые открывают цифровые технологии. В мероприятии приняли участие около 100 человек.

В ходе тренинга участники узнали, как работает интернет, каким образом устройства подключаются к сети, как передаются данные через интернет и как веб-страницы отображаются на экране. На простых и понятных примерах также были разъяснены ключевые технологические инновации, сыгравшие важную роль в развитии интернета, различия между Всемирной паутиной и интернетом, а также функции системы доменных имён (DNS) и серверов. Интерактивный формат тренинга позволил участникам глубже разобраться в теме и принять активное участие в обсуждениях.

Перед началом тренинга директор Центра инклюзивного развития и творчества DOST Эльнара Ансари ознакомила генерального директора Nar Озгюра Генча и представителей компании с деятельностью Центра. В ходе визита гости ознакомились с условиями, созданными в учебных студиях, узнали о проводимой там работе и посетили занятия, чтобы ознакомиться с учебным процессом.

Nar рассматривает инклюзивность как одно из приоритетных направлений своей деятельности и считает важным обеспечение доступа молодёжи из уязвимых групп к цифровым возможностям. Реализуемые компанией инициативы способствуют развитию цифровых знаний и навыков, а также расширению доступа к информации и технологиям. Сотрудничество с Центром инклюзивного развития и творчества DOST также направлено на то, чтобы помочь детям из уязвимых групп лучше познакомиться с цифровым миром, приобрести новые знания и расширить возможности для своего развития.