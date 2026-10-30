 Генеральный директор Nar провёл тренинг по цифровым технологиям - ФОТО | 1news.az | Новости
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Генеральный директор Nar провёл тренинг по цифровым технологиям - ФОТО

Редакция 1news12:30 - Сегодня
Генеральный директор Nar провёл тренинг по цифровым технологиям - ФОТО

Мобильный оператор Nar, предлагающий выгодные услуги связи, в рамках долгосрочного сотрудничества с Центром инклюзивного развития и творчества DOST организовал тренинг на тему «Как устроен цифровой мир: как работает интернет?» для бенефициаров Центра и участников программы «Волонтёр DOST».

Тренинг провёл генеральный директор Nar Озгюр Генч. Участники подробнее познакомились с тем, как работает интернет, и узнали о возможностях, которые открывают цифровые технологии. В мероприятии приняли участие около 100 человек.

В ходе тренинга участники узнали, как работает интернет, каким образом устройства подключаются к сети, как передаются данные через интернет и как веб-страницы отображаются на экране. На простых и понятных примерах также были разъяснены ключевые технологические инновации, сыгравшие важную роль в развитии интернета, различия между Всемирной паутиной и интернетом, а также функции системы доменных имён (DNS) и серверов. Интерактивный формат тренинга позволил участникам глубже разобраться в теме и принять активное участие в обсуждениях.

Перед началом тренинга директор Центра инклюзивного развития и творчества DOST Эльнара Ансари ознакомила генерального директора Nar Озгюра Генча и представителей компании с деятельностью Центра. В ходе визита гости ознакомились с условиями, созданными в учебных студиях, узнали о проводимой там работе и посетили занятия, чтобы ознакомиться с учебным процессом.

Nar рассматривает инклюзивность как одно из приоритетных направлений своей деятельности и считает важным обеспечение доступа молодёжи из уязвимых групп к цифровым возможностям. Реализуемые компанией инициативы способствуют развитию цифровых знаний и навыков, а также расширению доступа к информации и технологиям. Сотрудничество с Центром инклюзивного развития и творчества DOST также направлено на то, чтобы помочь детям из уязвимых групп лучше познакомиться с цифровым миром, приобрести новые знания и расширить возможности для своего развития.

В настоящее время Nar обслуживает 2,2 миллиона абонентов и на протяжении последних семи лет занимает лидирующие позиции среди мобильных операторов Азербайджана по индексу лояльности клиентов. В основе этого успеха лежит последовательно реализуемая клиентоориентированная стратегия Nar. Мобильный оператор предлагает своим абонентам надёжные и высококачественные услуги связи, разнообразные интернет-пакеты и современную технологию eSIM по доступным ценам.

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