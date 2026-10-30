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Суд в Москве заочно приговорил гендиректора «Дождя» Тена к пяти годам

Редакция 1news13:20 - Сегодня
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Суд в Москве заочно приговорил гендиректора «Дождя» Тена к пяти годам

Замоскворецкий районный суд Москвы заочно вынес приговор гендиректору телеканала «Дождь» 35-летнему Марку Тену.

Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Он признан виновным по статье 284.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права заниматься руководством СМИ, администрированием сайтов и каналов на срок 10 лет.

Суд проходил без Тена, находящегося в розыске. В приговоре установлено, что гендиректор иностранных организаций TVR Studios B.V. (Нидерланды) и SIA TV Rain («ТВ Дождь», Латвия) был осведомлен о признании их деятельности нежелательной на территории Российской Федерации. Тем не менее с апреля 2024-го по сентябрь 2026 года он провел ряд мероприятий по организации деятельности этих организаций на территории России.

В настоящее время идет заочный процесс над главным редактором «Дождя» Натальей Синдеевой. Она и Тен были ранее заочно арестованы с санкции Пресненского районного суда Москвы.

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