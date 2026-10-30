Число железнодорожных станций на пригородных территориях Баку превысит 40

В целях повышения доступности железнодорожного транспорта на пригородных территориях Баку предусматривается восстановление и строительство ряда новых линий.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью журналистам сказал заведующий отделом по связям с общественностью ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Бахтияр Гаджиев.

Он отметил, что в рамках Государственной программы будут осуществлены важные работы по расширению Абшеронской кольцевой железнодорожной сети. В этих рамках планируется воссоздание станций Кюрдаханы, Сарай, Фатмаи, Бинагади и Гюздек.

По словам Б.Гаджиева, в настоящее время на Абшеронской кольцевой железной дороге насчитывается 15 станций. Прогнозируется, что после восстановления запланированных линий в пригородных территориях Баку число станций превысит 40.