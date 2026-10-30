В Армении инициировали дисциплинарное производство против судьи по делу католикоса

Министерство юстиции Армении инициировало дисциплинарное производство в отношении судьи суда первой инстанции общей юрисдикции Армавирской области Акопа Манукяна, взявшего самоотвод по делу Католикоса всех армян Гарегина II и епископов — членов Высшего духовного совета.

Об этом сообщается на сайте Высшего судебного совета (ВСС).

Отмечается, что 14 октября уполномоченный орган принял решение по заявлению Минюста Армении в Высший судебный совет с ходатайством о дисциплинарном взыскании в отношении судьи Манукяна.

Добавляется, что рассмотрение ходатайства назначено на 16 ноября.

14 февраля прокуратура Армении возбудила уголовное дело против Католикоса всех армян Гарегина II по обвинению в препятствовании исполнению судебного акта о восстановлении полномочий настоятеля Масиацотнской епархии, который до этого был низложен из сана решением Верховного духовного совета.

29 июля прокуратура Армении с обвинительным заключением направила в суд уголовное дело в отношении Гарегина II и шести епископов.

Источник: ТАСС