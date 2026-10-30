Азербайджан рассчитывает на приезд Льва XIV на открытие католической церкви в Баку

Азербайджан рассчитывает на приезд Папы Римского Льва XIV в Баку для участия в церемонии открытия второй католической церкви Святого Иоанна Павла II.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью Джеффри Саксу.

"Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к христианам всего мира, особенно к представителям католической конфессии, и сообщить, что в Баку строится вторая католическая церковь. Первая уже полностью функционирует, а строительство второй осуществляется за счет пожертвования правительства Азербайджана. Мы надеемся, что сам Папа Лев XIV сможет посетить церемонию открытия этой церкви", – отметил помощник президента.

По его словам, между Азербайджаном и Святым Престолом сложились тесные отношения и налажено плодотворное сотрудничество.

"Мы действительно испытываем большое уважение к Папе Льву XIV. Президент Ильхам Алиев пригласил его посетить Азербайджан. Два Папы Римских (Иоанн Павел II: 2002 год, Франциск: 2016 год – ред.) посещали Азербайджан", – сказал он.

Гаджиев также выразил благодарность Святому Престолу за предоставленную Азербайджану возможность внести вклад в восстановление древних христианских катакомб на территории Ватикана.

Он подчеркнул, что официальный Баку последовательно выступает за диалог цивилизаций и считает, что страна может стать площадкой для проведения международной конференции по этой тематике. По его словам, одним из важных партнеров Азербайджана в данном направлении является Ватикан.

Напомним, что с целью строительства церкви Исполнительная власть города Баку приняла распоряжение от 1 мая 2024 года о передаче в пользование католической церкви в Азербайджанской Республике 0,17 га земли, расположенной по адресу: Ясамальский район, улица Аббаса Мирзы Шарифзаде, въезд 722.

Церемония предоставления земельного участка для строительства церкви Святого Иоанна Павла II и закладки фундамента нового храма состоялась в декабре 2024 года.