«Свет любви»: в Баку прошел концерт памяти композитора Севды Ибрагимовой – ФОТО

26 ноября на сцене Зала камерной и органной мyзыки Азербайджанской государственной академической Филармонии имени М.Магомаева состоялся вечер памяти под названием «Свет любви», посвященный 85-летию народной артистки, композитора Севды Ибрагимовой.

В концерте приняли участие солисты — заслуженные артисты Алексей Милтых (виолончель), Фарида Мамедова (сопрано), лауреаты республиканских и международных конкурсов Мадина Шахгельдиева (каманча) и Нармин Рзаева (фортепиано).

В программу вошли произведения Севды Ибрагимовой, такие как цикл пьес «Памяти дорогих», романсы «Приди скорей» и «Твоя верность», а также фортепианный цикл «Свет любви» и «Проснись, соловей».