Парламент АР принял в первом чтении законопроекты о прожиточном минимуме и критерии нуждаемости

В следующем году прожиточный минимум и критерий нуждаемости увеличатся более чем на 5,5 процента.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в законопроектах «О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2025 год» и «О пороге критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2025 год», вынесенных на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

По сравнению с 2024 годом прожиточный минимум и критерий нуждаемости увеличиваются более чем на 5,5 процента, с 270 до 285 манатов.

Законопроекты были приняты в первом чтении.