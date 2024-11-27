Азербайджан пресек попытку присвоения Арменией песни Шовкет Алекперовой «Yar gəldi yar»

Песня «Yar gəldi yar» Шовкет Алекперовой, представленная в качестве армянского произведения, удалена с аккаунта BehrooZ Abshar на YouTube.

Об этом сообщило Агентство по интеллектуальной собственности.

Сообщается, что песня «Yar gəldi yar» в исполнении Ш. Алекперовой была размещена 4 сентября 2016 года на указанном аккаунте под названием "Armenian Music, (Torkish languge) Music 15. (rare) Music 17. Шовкет Алекперова (rare)".

В результате мер, предпринятых Агентством по интеллектуальной собственности, указанное видео было удалено из YouTube.

Песня «Yar gəldi yar» была записана 16 апреля 1957 года под руководством народного артиста Азербайджана, дирижера Саида Рустамова в сопровождении оркестра народных инструментов. Хранится в "Золотом фонде" AzTV под кодовым номером 13313. Музыка песни "Яр гялди яр" принадлежит Адилю Гераю, а слова - Али Кериму.