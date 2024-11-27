ЕБРР: Развитие рынков капитала в Азербайджане достигло важного этапа

В Азербайджане завершена работа над законодательством, регулирующим использование финансовых деривативов и секьюритизации, что создает условия для повышения ликвидности и управления рисками на рынке капитала.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Согласно отчету, в рамках продвижения устойчивого финансирования также разработаны базовые критерии для законодательной базы зеленых облигаций, направленных на поддержку экологически чистых инвестиционных проектов. Эти меры подчеркивают стремление Азербайджана интегрировать международные стандарты и стимулировать развитие устойчивой финансовой системы.

«Одновременно правительство Азербайджана внедрило специальные правила, позволяющие банкам предоставлять инвестиционные услуги, что расширяет каналы прямого доступа для инвесторов.

В целом, развитие рынков капитала в Азербайджане достигло важного этапа: в мае 2024 года крупнейший по активам банк страны, Международный банк Азербайджана, объявил о первом в истории страны первичном публичном размещении акций (IPO). Завершение сделки ожидается к концу года. Банк предлагает значительную часть своих акций отечественным и международным инвесторам, стремясь диверсифицировать базу акционеров и привлечь дополнительный капитал», - подчеркивает ЕБРР.

В отчете также отмечается о мерах, предпринятых Центральным банком Азербайджана (ЦБА) по усилению защиты данных и минимизации киберугроз: «В этой связи Центробанк в 2024 году ужесточил требования по информационной безопасности в финансовом секторе».

Как подчеркнул ЕБРР, в стране продолжается цифровизация с устранением инфраструктурных ограничений, что позволило увеличить скорость интернета на 30% за последний год.

Важным шагом, по мнению авторов отчета, стало принятие правительством в августе прошлого года своей первой пятилетней «Стратегии по информационной безопасности и кибербезопасности на 2023-2027 годы», направленной на создание единых стандартов защиты данных и национального цифрового пространства.