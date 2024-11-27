ХАМАС заявил о готовности обсудить прекращение огня

После объявления перемирия между Ливаном и Израилем о готовности обсудить прекращение огня заявил и ХАМАС.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя движения, передает ТАСС.

«ХАМАС готов к соглашению о прекращении огня и серьезному соглашению об обмене заключенными», - сказал неназванный представитель радикальной организации агентству France-Presse.

«Объявление о прекращении огня в Ливане - это победа и большой успех для [сил] сопротивления», - добавил представитель.

Напомним, что соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем вступило в силу сегодня в 06:00 по бакинскому времени в соответствии с американо-французской инициативой.

Как сообщила газета Al Nahar, документ предусматривает постепенное развертывание частей ливанской армии вдоль южной границы при поддержке Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ).

В свою очередь, Израиль будет постепенно (в период до 60 дней) выводить свои войска из Южного Ливана.