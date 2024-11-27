Пашинян не примет участия в саммите ОДКБ в Астане

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не собирается участвовать в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдет 28 ноября в Астане.

Об этом сообщила местному порталу 24News пресс-секретарь председателя армянского правительства Назели Багдасарян.

«Позиция Республики Армения относительно замораживания участия в деятельности ОДКБ не изменилась», - сказала она. До этого об аналогичном решении заявил глава МИД Арарат Мирзоян.

Ранее Пашинян утверждал, что «ОДКБ создает угрозы безопасности Армении, ее будущему существованию и суверенитету».

Источник: ТАСС