Пашинян не примет участия в саммите ОДКБ в Астане
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не собирается участвовать в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдет 28 ноября в Астане.
Об этом сообщила местному порталу 24News пресс-секретарь председателя армянского правительства Назели Багдасарян.
«Позиция Республики Армения относительно замораживания участия в деятельности ОДКБ не изменилась», - сказала она. До этого об аналогичном решении заявил глава МИД Арарат Мирзоян.
Ранее Пашинян утверждал, что «ОДКБ создает угрозы безопасности Армении, ее будущему существованию и суверенитету».
Источник: ТАСС
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