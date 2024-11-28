Община Западного Азербайджана прокомментировала сообщения о вооружении Грецией Армении

Община Западного Азербайджана распространила заявление в связи с вооружением Грецией Армении.

Представляем заявление: «В прессе опубликованы сообщения о передаче Грецией Армении современных систем вооружения.

Все это является частью политики нерегиональных акторов вооружить Армению и превратить Южный Кавказ в поле геополитической конкуренции. Недопустимо вооружать страну-агрессора, изгнавшую нас, западных азербайджанцев с исконных земель, на протяжении 30 лет оккупировавшую азербайджанские земли и до сих пор в своей Конституции продолжающую предъявлять территориальные претензии к нашей стране.

Община Западного Азербайджана призывает Грецию не рассматривать вопросы с этнической призмы и религиозного фанатизма, а также воздерживаться от опасных шагов, обостряющих ситуацию в регионе», - говорится в заявлении.

Источник: АЗЕРТАДЖ