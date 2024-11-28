Парламент выразил доверие правительству Грузии во главе с Кобахидзе

Парламент Грузии XI созыва выразил доверие обновленному правительству во главе с Ираклием Кобахидзе и правительственной программе на 2025-2028 годы под названием «Только с миром, достоинством, благополучием к Европе».

Согласно правительственной программе, у Грузии две самые главные национальные цели: восстановление территориальной целостности страны мирным путем и полное преодоление бедности.

Программа включает в себя четыре основные направления государственной политики: демократическое развитие; экономическое развитие; социальная политика и развитие человеческого капитала; внешняя политика и оборона.

Источник: Sputnik Грузия