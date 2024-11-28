Путин Меркель: Ангела, извини, я не знал об этом

Президент России Владимир Путин отверг слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что он специально «пугал» ее лабрадором Конни.

Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам своего визита в Казахстан, глава государства еще раз извинился перед Меркель.

«Я не знал, что Меркель боится собак. Если бы я знал, я бы никогда этого не сделал. Мне, наоборот, хотелось создать непринужденную, приятную атмосферу. Я исходил из того, что в Европе и Германии к домашним животным относятся очень позитивно», – сказал президент.

Путин признался, что позднее узнал о страхе Меркель – она упоминала, что ее в детстве укусила собака. «Когда я узнал об этом, я извинился перед ней. Я сказал: "Ангела, извини, я не знал об этом". <...> Вот мы с вами разговариваем, все это будет в средствах массовой информации, и я еще раз к ней обращаюсь: Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе никакой душевной боли», – заявил Путин. Кроме того, глава государства пообещал не подпускать собак к Меркель в случае, если она приедет в Россию.

Во время встречи Путина и Меркель в 2007 г. в Сочи в комнату для переговоров зашла собака президента – лабрадор Конни. В своей книге «Свобода» бывший канцлер ФРГ написала, что президент РФ якобы специально напугал ее.