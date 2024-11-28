В Баку продолжается подготовка к снежной зимней погоде - ФОТО

Во всех районах города Баку в соответствии с утвержденными планами мероприятий продолжается подготовка к зимнему сезону и возможным снежным погодным условиям.

Как сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Баку, в первую очередь, приведена в готовность специализированная техника коммунальных служб города и районов, проведены ремонтные работы в ряде жилых и нежилых зданий, а также приняты дополнительные меры.

Для контроля за выполнением работ ИВ Баку назначила ответственных лиц по каждому району. Эти представители совместно с местными исполнительными органами регулярно проводят мероприятия по подготовке к снежной погоде, проверяя выполнение поручений и состояние проведенных работ.

В рамках этих мероприятий в Низаминском, Бинагадинском и Насиминском районах были проведены оперативные совещания с участием ответственных сотрудников Исполнительной власти города Баку, руководства районов, коммунальных и хозяйственных служб, образовательных учреждений, других профильных организаций, а также представителей частного сектора. На совещаниях заслушаны отчеты руководителей всех сфер.

На совещаниях было отмечено, что каждое учреждение должно четко знать свои обязанности в зимний период, уметь оперативно устранять возникающие проблемы, а также создать достаточные запасы соли и инвентаря. Указано, что все организации должны активно участвовать в мероприятиях по подготовке к зиме и обеспечивать очистку прилегающих территорий от снега и льда в период осадков. Принято решение задействовать в работах по очистке снега не только технику коммунальных служб, но и ресурсы других организаций, включая муниципальные и частные структуры.

Также на совещаниях была проведена конкретная координация обязанностей между учреждениями в районах, даны поручения ответственным лицам. Руководителей предприятий общественного питания, частных организаций и представителей общественности призвали активно участвовать в очистке закрепленных за ними территорий от снега, что соответствует практике, принятой в странах Европы.