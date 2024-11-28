Зурабишвили обвинила правящую партию в перевороте

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что решением правящей партии «Грузинская мечта» остановить переговоры по вступлению в Евросоюз «была поставлена окончательная точка в конституционном перевороте, начатом несколько месяцев назад действующими властями», пишет Интерфакс.

«Сегодня я встретилась с послами стран Евросоюза и заявила им, что действующее руководство окончательно отошло от Европы и направилось к России. Сегодня это нелегитимное руководство объявило не мир, а войну своему народу, своему прошлому и своему будущему. Я попросила послов сделать все необходимое для проведения в Грузии новых выборов», — заявила Зурабишвили в четверг на брифинге.

По ее словам, она также встретилась с лидерами оппозиционных партий и призвала их к единству «в борьбе за европейские ценности».

«Я сегодня президент, представляющая единственный легитимный институт в этой стране, который имеет возможность говорить с мировыми лидерами. Я донесу до них волю грузинского народа», — сказала Зурабишвили.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе ранее в четверг заявил, что Грузия до 2028 года не будет ставить вопроса об открытии переговоров по вступлению в Евросоюз, также страна отказывается на этот период от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.