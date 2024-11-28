Адиль Керимли: Азербайджан вносит вклад в защиту культурного и религиозного наследия как на местном, так и на международном уровне

В рамках X Глобального форума Альянса цивилизаций ООН (UNAOC), проходящего в португальском Кашкайше, 27 ноября была организована глобальная конференция «Защита религиозных объектов: многосторонний подход». Министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли выступил на конференции.

Как сообщили в Министерстве культуры, он высоко оценил представленный UNAOC на конференции доклад «План действий по защите религиозных мест: Единство и солидарность ради безопасного и мирного поклонения», подчеркнув, что этот план действий является одним из наиболее всеобъемлющих документов по борьбе с нетерпимостью к религиозным местам.

Подчеркивалось, что в Азербайджанской Республике прошли шесть всемирных форумов по межкультурному диалогу и три глобальных саммита религиозных лидеров, упомянутых в Плане действий. Кроме того, Азербайджан вносит вклад в защиту культурного и религиозного наследия как на местном, так и на международном уровне.

Отметим, что X Глобальный форум, проводимый на тему «Единство в мире: восстановление доверия, переформатирование будущего», посвящен 20-летию создания Альянса цивилизаций.

Источник: АЗЕРТАДЖ