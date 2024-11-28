Арестованы одни из основных поставщиков наркотиков в Азербайджане – ФОТО

Во время последних операций Главного управления по борьбе с наркотиками МВД было выявлено 40 килограммов наркотических веществ.

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД продолжают проводить оперативные мероприятия в столице и регионах с целью предотвращения незаконного оборота и продажи наркотиков, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ходе последних операций были задержаны несколько членов организованной группы: ранее судимые 45-летний Бахтияр Фатуллаев, 32-летний Кенан Мамедов, а также 35-летний Ровшан Джафаров и 44-летний Назим Галандаров.

У задержанных, а также в их автомобилях и домах, было обнаружено в общей сложности 40 килограммов героина, марихуаны с повышенным содержанием психотропных веществ, метамфетамин и 400 таблеток метадона.

Задержанные лица планировали за материальное вознаграждение перевозить наркотические вещества, полученные через граждан Ирана, чьи личности сейчас устанавливаются следствием, из заранее определенных мест в Масаллы и Сиязян, а также на территории столицы.

Каждый из задержанных являлся одним из основных поставщиков наркотиков в стране. По фактам возбуждены уголовные дела, в отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде ареста.

В МВД подчеркивают, что мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков продолжаются беспрерывно.