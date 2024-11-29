Самед Сеидов: Даже владельцы спецпаспортов должны получать визу для совершения хаджа

Даже владельцы специальных паспортов должны получать визу для поездки в Саудовскую Аравию для совершения хаджа.

Об этом заявил председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самед Сеидов при представлении законопроекта об утверждении «Меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики и правительством Королевства Саудовская Аравия о взаимном освобождении владельцев дипломатических, специальных и служебных паспортов от краткосрочных виз».

Он отметил, что визовый режим, предусмотренный меморандумом, предназначен для рабочих поездок.

«Меня часто спрашивают, можно ли совершать паломничество по визам, выданным владельцам указанных паспортов. В соглашении прямо указано, что для паломничества требуется отдельная виза. Этот вопрос обсуждался, и, на мой взгляд, принято верное решение.

Рабочие поездки с дипломатическими, специальными и служебными паспортами совершаются с целью развития связей между странами и для проведения переговоров. Для других поездок необходимо использовать общегражданский паспорт и оформлять визу», - отметил председатель комитета.

Источник: Report