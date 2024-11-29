На посольство России в Швеции сбросили краску с дрона
На территорию посольства России в Швеции сбросили краску с дрона.
Об этом сообщает РИА Новости.
Российское диппредставительство призвало провести расследование акта вандализма против дипмиссии и привлечь к ответственности виновных. Также посольство потребовало от местных властей соблюдения обязательства в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали троих подростков, которые закидали бутылками и изрисовали краской посольство Швеции в Москве. По предварительной информации, они закидали диппредставительство бутылками из-за заявлений правительства Швеции об увеличении поставок боеприпасов в Украину в будущем.
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