На посольство России в Швеции сбросили краску с дрона

На территорию посольства России в Швеции сбросили краску с дрона.

Об этом сообщает РИА Новости.

Российское диппредставительство призвало провести расследование акта вандализма против дипмиссии и привлечь к ответственности виновных. Также посольство потребовало от местных властей соблюдения обязательства в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали троих подростков, которые закидали бутылками и изрисовали краской посольство Швеции в Москве. По предварительной информации, они закидали диппредставительство бутылками из-за заявлений правительства Швеции об увеличении поставок боеприпасов в Украину в будущем.