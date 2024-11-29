Премьер Грузии: Страна остается верной курсу европейской интеграции

Власти Грузии остаются верными курсу интеграции в Евросоюз.

Об этом заявил на брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщают грузинские СМИ.

«Мы верны нашему европейскому курсу. Это было громко сказано вчера, и очень громко повторяю это сегодня. Но что касается искусственных инструментов шантажа, то это вопрос открытия переговоров [с ЕС о вступлении], которое ничего не дает с практической точки зрения», - сказал Кобахидзе.

Премьер подчеркнул, что существует пример стран, с которыми были начаты переговоры о вступлении в ЕС, но это не ускорило процесс окончательной интеграции в союз.

Грузия, по словам Кобахидзе, продолжит выполнять обязательства по ассоциированному членству в ЕС и, если к концу 2028 года Евросоюз начнет переговоры, к 2030 году страна будет готова к членству в ЕС.

Также Кобахидзе отметил, что готов сегодня же подписать документ о начале переговоров с Евросоюзом о вступлении, если само объединение сделает этот шаг вместо того, чтобы «оставить инструмент шантажа».