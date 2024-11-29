Автор: Мурад Ахундов

Несколько дней назад Апелляционный административный суд Марселя вынес решение, запрещающее использование любых других языков, кроме французского, в органах власти Франции, отказав в удовлетворении апелляции, поданной законодательным органом Корсики. Суд обосновал это решение тем, что «языком республики является исключительно французский». Таким образом, парламентарии на Корсике, которые до этого использовали родной для острова язык в своих официальных коммуникациях, больше не смогут делать это, несмотря на его важность для местной культуры и идентичности.

Этот шаг является очередным подтверждением того, что Франция, являясь государством-колонизатором в 21-м веке, снова демонстрирует, что не собирается расставаться с оккупированными территориями, несмотря на все усилия международного сообщества, его критику и недовольство коренных народов этих регионов. Более того, правительство Эммануэля Макрона не только не проявляет стремления к улучшению отношений с этими народами, но и продолжает активно подавлять либертарианские настроения на таких территориях, как Новая Каледония, Корсика, Гвиана и остров Майотта. В некоторых случаях это проявляется в жестоком подавлении протестов, например, когда французские власти применяли силу против канаков в Новой Каледонии.

Корсиканские патриоты несколько лет назад выразили обеспокоенность тем, что французские власти, приезжающие на остров, намеренно борются с корсиканской идентичностью, стремясь полностью искоренить любые попытки местного населения бороться за свою автономию и национальные права. По мнению многих корсиканцев, французские власти на протяжении десятилетий проводят политику насильственной ассимиляции, пытаясь стереть с лица земли уникальную культуру и язык корсиканцев. Кроме того, запрет на использование корсиканского языка в парламенте и многочисленные аресты видных деятелей, активистов и борцов за независимость острова лишь подтверждают, что Эммануэль Макрон и его администрация совершенно не заинтересованы в том, чтобы обеспечить свободу выбора и свободу слова на этих территориях.

Интересно, что поддержка Макрона на Корсике является минимальной, что показали результаты последних выборов: по данным центрального избирательного комитета Франции, 96 процентов избирателей отдали свои голоса за кандидатуру Марин Ле Пен. Несмотря на то, что Ле Пен также выступает против автономии Корсики, большинство избирателей сделали этот выбор не в поддержку ее политической программы, а, скорее, как протест против нынешнего французского президента, которого корсиканцы воспринимают как символ угнетения и уничтожения их культуры. Это также является ярким свидетельством того, насколько остро стоят вопросы национальной идентичности и автономии в регионе.

Однако решение о запрете использования корсиканского языка в парламенте вызвало яростное недовольство молодежи на острове. Утром 29 ноября студенты и школьники из таких городов, как Бастия, Аяччо, Порто-Веккьо и Корте, собрались у здания администрации в Аяччо для проведения массового митинга, протестуя против решений властей. Протестующие блокировали входы в государственные учреждения, выражая свой протест против решения французского правительства. Лидер молодежного протестного движения, Пьер-Франсуа Кверчоли, выступая перед митингующими, отметил: «Мы не можем принять это решение французских властей, мы не можем молчать и не реагировать, не можем позволить тем, кто находится далеко от нашего острова, уничтожить то, что нас объединяет. Мы, как студенты, как граждане, обязаны действовать решительно и мирно, выражая протест без насилия и хаоса». Это подчеркивает приверженность протестующих мирным и цивилизованным способам борьбы.

Стоит отметить, что, несмотря на то что Франция является членом Европейского Союза и активно защищает так называемые «евроценности», она сама на деле грубо нарушает принципы, закрепленные в законе о защите языков национальных меньшинств. Корсиканский язык является родным для значительной части населения острова, и многие жители осознают, что политическая дискриминация этого языка может привести к исчезновению целой культуры, что, как считают критики, является частью более широкой политики, направленной на унификацию и уничтожение региональных особенностей. Кроме того, Франция на своем континенте и в заморских регионах использует несколько десятков региональных языков, среди которых корсиканский является одним из самых распространенных и значимых нефранцузских языков.

Да, сегодня у Корсики есть определенная автономия в вопросах культуры и образования, но за последние несколько лет, особенно с приходом к власти Макрона, ситуация на острове значительно ухудшилась. В прошлом году французский президент предложил законопроект, который предусматривал только ограниченную автономию для Корсики, что вызвало протесты в городах Аяччо, Бастия и других крупных населенных пунктах. Многие корсиканцы ожидали от Макрона более решительных шагов в сторону признания их права на самоуправление, особенно во время его визита на остров в честь 80-летия освобождения Корсики от фашистской оккупации, но, как и следовало ожидать, президент не произнес ни слова о корсиканской автономии, и местные жители остались разочарованы.

Примечательно, что в отличие от своего предшественника, Франсуа Олланда, который подписал закон, признающий корсиканский язык официальным наряду с французским, Макрон предпочел откатить эти шаги назад и вернуться к жесткой политике «централизации», которая противоречит его заявлениям о модернизации Франции и прогрессивных реформах. Но стоит ли удивляться этому? Очевидно, что нет. Человек, который отправил войска для подавления мирных протестов в Новой Каледонии, вполне может отменить использование любого языка или культуры, если это противоречит его политическим убеждениям в области централизации власти. Макрон продолжает придерживаться неоколониальной политики, несмотря на протесты и критику, и не заботится о национальных интересах и самобытности народов заморских территорий.

Последние беспорядки на острове, которые вспыхнули в 2022 году, стали для Макрона сигналом к тому, что нужно более жестко сохранять контроль над Корсикой и другими заморскими территориями, несмотря на требования об автономии. Это подтверждается не только его отказом от политических уступок, но и намерением сохранить «суверенитет» над этими территориями, что в корне противоречит современным подходам к правам народов и самоуправлению. Франция продолжает грабить природные ресурсы этих территорий, извлекая прибыль на благо метрополии, в то время как мораль и этика отходят на второй, а порой и на десятый план.