в Москве мигрантов обяжут оформлять электронные удостоверения

Дополнительные меры соблюдения миграционного законодательства введут в Москве.

В Москве введут специальные меры контроля за мигрантами. Трудовых мигрантов и другие категории иностранцев будут обязаны оформлять специальные электронные удостоверения, сообщает информационный центр правительства Москвы.

Электронные удостоверения будут выдаваться в виде пластиковой карты. В ней будут специальный чип и QR-код, которые позволят сотруднику полиции быстро получить всю информацию об иностранном гражданине. Получать электронные карты будут трудовые мигранты, иностранные студенты и другие категории легально приехавших иностранцев в Многофункциональном миграционном центре.

Электронная карта позволит не только установить личность мигранта, но и сразу выяснить, числятся ли за ним нарушения. Пока идет тестирование системы.

Источник: «Царьград»,