Шарль Мишель передал свои полномочия Антониу Коште

Глава Европейского совета и экс-премьер Бельгии Шарль Мишель передал свои полномочия португальцу Антониу Коште, который приступит к работе 1 декабря синхронно со вступлением в должность второго состава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Кошта поблагодарил Мишеля и призвал страны Евросоюза "вместе добиваться безопасности и процветания Европы". Он подчеркнул, что главной для него станет защита европейских ценностей. Он повторил, что единство - "это животворящая сила Евросоюза", призвав в то же время не забывать о "европейском многообразии". Кошта призвал добиваться "мира на Украине" с соблюдением ее "территориальной целостности" и в "соответствии с международными нормами".

Официальная церемония передачи полномочий прошла в резиденции Евросовета в Брюсселе, передает корреспондент ТАСС.

Кошта был назначен на этот пост на саммите ЕС в июне 2024 года одновременно с продлением полномочий главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Мишель пожелал Коште "хранить единство Евросоюза", которое, по его мнению, "является волшебным шаром Евросоюза", хранящим "европейское могущество".

Одной из своих главных заслуг на этом посту он назвал массированные поставки оружия Украине и введение санкций против России.