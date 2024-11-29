Община Западного Азербайджана представлена на XVII сессии Форума ООН по вопросам меньшинств

Община Западного Азербайджана была представлена на XVII сессии Форума ООН по вопросам меньшинств, состоявшейся 28-29 ноября в Женеве. На мероприятии выступил заместитель председателя Контрольно-ревизионной комиссии Общины, депутат Шахин Исмаилов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в своем выступлении он отметил, что западные азербайджанцы были изгнаны из Армении, в результате чего эта страна превратилась полностью в моноэтническое государство. Депутат Милли Меджлиса подчеркнул, что Община приняла Концепцию возвращения, которая служит обеспечению безопасного и достойного возвращения наших соотечественников на свои исконные земли в Армении в рамках международного права. ООН должна сыграть активную роль в обеспечении возвращения западных азербайджанцев и полной защиты их прав и безопасности.

Ш. Исмаилов добавил, что вопрос обеспечения возвращения западных азербайджанцев на свои исконные земли должен занять важное место в правозащитной повестке ООН.

Отметим, что этот ежегодный форум, проводимый на основании резолюции, принятой Советом ООН по правам человека в 2007 году, направлен на содействие диалогу и сотрудничеству по вопросам, касающихся национальных, этнических, религиозных, а также языков меньшинств. Община Западного Азербайджана участвует в этом престижном форуме ООН уже второй год. Община продолжит продвигать вопрос возвращения на международном уровне.