Премьер Грузии призвал полицию к «терпению»

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал полицейских проявлять терпение и избегать превышения силы во время акций протеста.

В Грузии третий день продолжаются протесты, которые завершаются разгоном протестующих. Оппозиция, их активисты и рядовые граждане опротестовывают принятое 28 ноября решение властей Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

«Хочу призвать полицейских проявить максимальное терпение и воздержаться от излишнего применения силы. Вчера было несколько печальных инцидентов, которых нельзя допустить в будущем», - сказал Кобахидзе.

При этом он отметил, что оппозиция и радикальные силы используют подобные факты для того, чтобы «перекрыть собственные факты насилия». В то же время премьер-министр отметил, что полиция действовала, соблюдая высокие стандарты.

«Вахтанг Гомелаури и министерство внутренних дел вчера действовали по высоким американским и европейским стандартам и с соблюдением принципа пропорциональности пресекли тяжкое нападение на конституционный строй», - сказал Кобахидзе.

Источник: Sputnik Грузия