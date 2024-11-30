На международном форуме предоставлена информация об усилиях Азербайджана в решении международных и региональных вопросов - ФОТО

Завершился международный форум MEDays, проходивший в городе Танжер (Марокко).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев принял участие в панельном заседании на тему «Глобальное управление в период кризиса: восстановление многосторонности для многополярного мира», проведенном в рамках мероприятия.

В своем выступлении он рассказал о деятельности Азербайджана в период его непостоянного членства в Совете Безопасности ООН, усилиях по обеспечению и укреплению мира и сотрудничества между государствами в региональной и международной плоскости.

Ф. Рзаев подчеркнул, что Азербайджан на протяжении 4 лет возглавлял Движение неприсоединения - одну из крупнейших организаций в мире, и за этот период способствовал тому, что Движение стало активной организацией на международном треке.

Заместитель министра также довел до внимания важность итогов конференции COP29, прошедшей в Баку, ее вклада в решение климатического кризиса, а также достигнутого соглашения по климатическому финансированию. Отмечалось, что согласно соглашению, до 2035 года на климатические вопросы будет ежегодно выделяться 300 миллиардов долларов. Эта сумма будет направлена на решение проблемы глобального потепления в будущем развивающихся стран, страдающих от изменения климата.

На панельном заседании также выступили посол по важным делам Короля Марокко Мухаммеда VI Асия Бенсалех Аль-Алави, бывший премьер-министр Королевства Бельгии Ив Летерм, экс-премьер-министр Финляндии Мари Кивиниеми, бывший премьер-министр Румынии Дачиан Чолош, экс-министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек.

Отметим, что в форуме, проходившем под патронажем Короля Марокко, приняли участие свыше 6 тысяч представителей из более, чем 100 стран мира. На панельных заседаниях в рамках мероприятия выступили более 250 высокопоставленных гостей. Среди спикеров - главы государств и правительств, видные политические деятели, Нобелевские лауреаты.