Фактическая погода: В стране наблюдается дождливая погода

На территории страны наблюдается дождливая погода.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и некоторых местах Абшеронского полуострова, а также Гяндже, Шеки, Огузе, Габале, Бейлагане, Имишли, Сабирабаде, Билясуваре, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Астаре наблюдались осадки.

В Гяндже, Нафталане, Шамкире, Балакане, Шеки, Огузе, Габале, Шамахы, Гобустане, Гусаре, Хачмазе, Сабирабаде, Тертере, Евлахе, Гёйчае, Бейлагане, Астаре, Агдаме наблюдался туман.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове зафиксирована до 9 градусов тепла, в Нахчыванской Автономной Республике - до 5 градусов тепла, в Аранских районах - до 10 градусов тепла, в горных районах - до 1 градуса тепла.